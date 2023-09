Cancello fuori dalle guide cade e ferisce una bambina di 8 anni

Paura a ponte Galeria dove una bambina di 8 anni è rimasta ferita nella serata di sabato da un cancello uscito dalle guide per motivi ancora da chiarire. Si tratta di una struttura metalilca di una società, finita addosso alle piccola alle 21 di ieri sera. Ad allertare i carabinieri e i soccorsi i genitori della piccola. Trasportata in codice rosso al Gemelli, le è stato riscontrato un trauma cranico e una ferita lacero-contusa alla testa. Non è in pericolo di vita.

I carabinieri hanno avvisato la società di via della stazione Ponte Galeria proprietaria della struttura e, su indicazione dell'autorità giudiziaria, hanno posto sotto sequestro il cancello.