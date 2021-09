Cancello esce dalla guida e cade su bambino di 6 anni: elitrasportato in ospedale

Il piccolo, portato all'ospedale Bambin Gesù, non è in gravi condizioni, ma resta comunque sotto osservazione. I carabinieri indagano sulla vicenda

Sarebbe potuta finire in tragedia. Fortunatamente, invece, i soccorsi tempestivi e la corsa in ospedale hanno evitato il peggio. Un bambino di sei anni è rimasto incastrato nel cancello di casa che, per un guasto, era uscito dai binari della sua guida, cadendo. Il piccolo stava giocando con il fratellino quando, d'improvviso, è capitato l'incidente.

È quanto successo nel pomeriggio di mercoledì 1 settembre, alle 17:30, nella zona di campagna tra Guidonia e la zona di Collefiorito. Il fatto è successo sotto gli occhi della mamma e della nonna, che hanno subito soccorso il bambino chiamando i soccorsi.

Il piccolo ha perso per pochi istanti i sensi. Sul posto sono intervenute una squadra dei Vigli del Fuoco, i carabinieri della tenenza di Guidonia, un'ambulanza del 118 e l'eliambulanza che ha trasportato piccolo al Bambin Gesù. Non è in pericolo di vita e le sue condizioni non sono gravi. Resterà comunque monitorato per le prossime ore.

Stando ad una prima ricostruzione dell'Arma, il bambino era appena rientrato in casa e stava giocando con li fratello più piccolo: si sarebbe salvato perché il cancello, cadendo dalla guida, non lo ha preso di netto. Il piccolo, infatti, è rimasto incastrato tra le due sbarre del cancello stesso.