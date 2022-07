Morto a 300 km/h sul raccordo: cancellato il murale dedicato a Nicholas Orsus Brischetto

Blitz all'alba a Roma per cancellare il murale dedicato a Nicholas Orsus Brischetto, il ragazzo di 21 anni morto a 300 chilometri all'ora sul grande raccordo anulare. Alle 6:00 di sabato 30 luglio il personale del comune di Roma ha proceduto alla cancellazione dell'immagine realizzata dagli amici del giovane di origine rom sulla facciata di una palazzina di via Raoul Follereau, a Villaggio Falcone - Vecchia Ponte di Nona. Sul posto per controllare le operazioni un importante dispiegamento di forze dell'ordine, con polizia, carabinieri e polizia locale di Roma Capitale a presidiare l'area della periferia est della Capitale. L'intervento si è concluso senza nessun problema.

Morto a 300 km/h sul raccordo anulare

Nicholas Orsus Brischetto è morto in un incidente stradale la notte del 19 luglio scorso. Uno schianto in diretta a quasi 300 chilometri all'ora ripreso in un video pubblicato dai social dall'amico del 21enne che si trovava assieme a lui a bordo dell'Audi R8 che si è poi schiantata contro le barriere jersey del raccordo anulare ribaltandosi più volte e colpendo un'altra vettura con a bordo una donna incinta, rimasta illesa. Una tragedia stradale costata la vita al 21enne, che si trovava alla guida della super car. Ferito ma non in condizioni gravi anche l'amico che ha ripreso la tragedia con lo smartphone, trasportato d'urgenza al policlincio Casilino dal quale è stato poi dimesso i giorni successivi allo schianto.

Ferrari e super car per ricordare Nicholas Orsus Brischetto

Nei giorni successivi alla morte di Nicholas Orsus Brischetto familiari ed amici hanno poi ricordato il giovane sino al giorno del funerale. Un addio show, una celebrazione, come tradizione rom vuole, con il 21enne a cui è stato inanzitutto dedicato il murale realizzato e cancellato questa mattina a Roma est. Vecchia Ponte di Nona dove gli amici del 21enne arrivarono rombando a bordo di Ferrari e Lamborghini a sgasare e fare drift, con i video poi pubblicati su tik tok.

I funerali ed i video sui social

Tutto tranquillo sotto il profilo dell'ordine pubblico e tutto documentato dagli amici sui social dove sono state diffuse foto e video. Tra le clip ci sono anche quelle girate fuori dalla chiesa di San Lorenzo fuori le Mura, al Verano, dove sono stati celebrati i funerali di Nicholas Omar Brischetto con champagne, palloncini blu e bianchi tra cui anche alcuni legati che ne simulavano una collana con una croce poi liberata in aria.

Champagne e cantante neomelodico

Un ultimo saluto sopra le righe, in pompa magna, con le super car a rombare in strada. Arricchito dall'esibizione musicale di un noto cantante neomelodico napoletano fatta a casa, in zona Villa Adriana di Tivoli, dove prima del funerale era stata allestita la camera ardente. Anche questo ripreso da amici e parenti armati di smartphone che cantano stappando bottiglie di costoso champagne. Stamattina la cancellazione del murale che occupava due piani della facciata della palazzina dove il 21enne aveva amici e parenti.