Can Yaman a Roma, fan assembrate sotto l'albergo: norme anti Covid ignorate. Ozpetec posta i video

Follia a Roma dove decine e decine di fan si sono assembrate per omaggiare il loro idolo, Can Yaman, un attore turco 30enne amatissimo dal pubblico italiano.

Protagonista della serie tv Daydreamer – Le Ali del Sogno, in onda su Canale5, Can Yaman è nella Capitale per girare uno con la regia di Ferzan Özpetec ed è proprio il regista che, nelle sue storie di Instagram, ha postato l'assembramento di fan sotto la stanza dell'hotel Eden, a pochi passi dalla Scalità di Trinità dei Monti.

Scene "normali", se fossimo stati in epoca ante Covid. Scenda da condannare, invece, ora. Con l'emergenza sanitaria in atto. Le immagini sono chiare: tutti addosso all'attore che, con mascherina, cerca di farsi strada tra un selfie e l'altro. Polizia e carabinieri, presenti, a fatica provano a far rispettare il distanziamento minimo.

Secondo quanto si apprende, acquisite le immagini, il capo della Polizia Franco Gabrielli ha commentato l'accaduto come "un comportamento inaccettabile" e ha chiesto ai suoi una relazione per una "immediata e dettagliata indagine" su quanto avvenuto, "una assembramento ingiustificato". Can Yaman, dopo Daydreamer, sarà con Luca Argentero sul set di 'Sandokan'.

Il video delle storie pubblicate da Ferzan Özpetec