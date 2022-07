Energia e acqua "gratis" nella baraccopoli alle porte di Roma, 26 denunciati

Allacci abusivi per avere gratuitamente acqua e luce. È quanto hanno scoperto all'interno della baraccopoli di via dell'Albuccione, a Guidonia. Qui, alle porte di Roma, i carabinieri della compagnia di Tivoli hanno dato seguito ad una serie di controlli coordinati dal prefetto Piantedosi e decisi durante il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

I militari insiame al personale tecnico delle società "E-distribuzione" e "Acea Acqua Spa", al termine degli accertamenti hanno denunciato 26 persone tra i 16 e i 59 anni, che si erano allacciate abusivamente alla rete idrica pubblica ed alla rete elettrica nazionale, anche manomettendo i contatori posti lungo la via. Il danno erariale è ancora in corso di quantificazione. I carabinieri, in totale, hanno identificato 56 persone, eseguendo diverse ispezioni.