Campo de' Fiori, spintoni nella calca e poi lo strappo della collana: così hanno rapinato una donna

Hanno approfittato della calca in piazza Campo de’ Fiori, transennata in entrata e in uscita per contingentare e monitorare gli ingressi, per strappare dal collo di una donna una collanina e poi scappare.

A fermarli sono stati i poliziotti del distretto Trevi Campo Marzio, in servizio proprio a Campo’ de Fiori come da protocollo stabilito nel Comitato per l’ordine e la Sicurezza Pubblica. Gli agenti hanno visto i due uomini spintonare le persone e poi afferrare la collana dal collo di una passante, e sono subito intervenuti per bloccarli e arrestarli.

Nella stessa serata in zona sono state staccate 5 sanzioni ad altrettante persone che non indossavano la mascherina, mentre in zona Fidene, tra piazza Sempione e piazza Talenti, gli uomini del III Distretto e della polizia Stradale di Roma hanno controllato 27 attività commerciali e staccato 4 sanzioni amministrative, oltre a 46 contravvenzioni al Codice della Strada. Insieme con il personale della Asl gli agenti hanno anche sequestrato un quintale di alimenti congelati, tra carne e pesce, in un negozio in viale Tirreno.