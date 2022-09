Nasconde cocaina pronta per lo spaccio nelle pieghe dei pantaloni

Nascondeva droga nelle tasche e nei risvolti dei pantaloni. I carabinieri della stazione di Campagnano di Roma, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati in ambito di stupefacenti, hanno tratto in arresto un 41enne, già noto alle forze dell'ordine.

I militari, nel corso del servizio perlustrativo, hanno notato l'uomo che percorreva il corso principale della cittadina a piedi e in orario notturno, procedendo quindi al controllo dello stesso. Insospettiti dal suo atteggiamento inquieto, i militari hanno deciso di sottoporlo a perquisizione. Il 41enne nascondeva 5 dosi di cocaina, nascoste sotto i capi di abbigliamento che indossava.

Non solo. I carabinieri hanno trovato anche ulteriori 30 dosi della stessa sostanza riposte in parte, nelle pieghe di un pantalone conservato all'interno di un armadio e in parte all'interno di un cassetto. L'arrestato è stato condotto nella mattinata successiva al tribunale di Tivoli per essere sottoposto a rito direttissimo, dove è stato sottoposto all'obbligo di firma.