Tragedia sfiorata sulla Cassia bis: camion scaraventa un'auto contro il guard rail. Ferita una donna

Tragedia sfiorata sulla Cassia bis, dove un camion ha tagliato la strada a un’auto, scaraventandola contro guard rail. A raccontare la dinamica dell’incidente è Alessio Pighini, 31 anni, che il 14 maggio intorno alle 6.40 del mattino era sulla Cassia bis, all’altezza del chilometro 0.200 - “dove inizia la corsia di preselezione per entrare sul Raccordo” -, quando la sua Ford C-Max è stata scagliata contro il guard rail.

Il racconto della dinamica

Pighini spiega così la dinamica dell’incidente: “Mi ero spostato sulla corsia di sorpasso, appunto per sorpassarlo, quando il camion all’improvviso mi ha tagliato la strada. Per fortuna sono riuscito per tempo a inchiodare ed evitare lo scontro. Ma, appena 100 metri dopo, mi ha di nuovo tagliato la strada e, a quel punto, la mia auto è stata scagliata contro il guard rail, che ho piegato per circa 4 metri”. Pighini non ha riportato ferite gravi, a parte un dolore alle costole. Ma la sua compagna, che era accanto a lui, è stata portata all’ospedale San Pietro Fatebenefratelli con trauma cranico e colpo di frusta, oltre a diversi lividi. La prognosi, al momento, è di 7 giorni, ma dovrà fare nuovi controlli all’inizio della prossima settimana. “La ruota del camion mi ha colpito sul lato passeggero – spiega Pighini – e il lato sinistro è dove ho preso il guard rail. Lo sportello dell’auto si è aperto e non si chiude più, ho dovuto farla rottamare”.

La ricerca dei testimoni

L’obiettivo del 31enne, ora, è cercare testimoni che abbiano assistito all’incidente: “Diverse persone si sono fermate - spiega – ma non sono riuscite a prendere la targa. Sul posto comunque è intervenuta la polizia locale. Spero che il responsabile dell’incidente possa essere individuato, il modo in cui guidava è veramente pericoloso”. Chi avesse informazioni su quanto accaduto può inviare una mail all'indirizzo romatoday@citynews.it.