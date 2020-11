Camion si ribalta: salvati 30 tori adulti dai vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri sera a 22.30 nei pressi di Roma, nel Comune di Manziana, in Via Canale 45 per il salvataggio di 30 tori adulti, a causa della rottura meccanica del mezzo sul quale viaggiavano, che ha rischiato di ribaltarsi.

A causa della fuoriuscita di strada del mezzo alcuni tori sono stati trovati con le zampe dentro le feritoie delle sponde, ed è stata particolarmente complicata la loro messa in sicurezza.