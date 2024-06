Camion dei pompieri sprofonda con una ruota in una voragine

Piccola ma profonda, e soprattutto insidiosa. È la voragine dentro alla quale è sprofondata una ruota di un camion dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma. L'insolita scena nel tardo pomeriggio di mercoledì a Torre Maura, nel quadrante est della Capitale.

È stata una partenza dei caschi rossi a portarsi nel quartiere del VI municipio per la segnalazione di una fuga di gas. Lasciato il mezzo di soccorso fra via delle Anitre e via dei Colombi, lo pneumatico posteriore sinistro è finito letteralmente in buca, bloccando di fatto il camion dei pompieri.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale che hanno provveduto alla chiusura temporanea del tratto di strada interessato dal crollo. La buca è stata poi transennata.