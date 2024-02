Camion e tir rubati per poi essere rivenduti sul mercato: arrestato autotrasportatore

Rivendeva autoarticolati, camion e tir rubati dopo che i suoi complici avevano cambiato il numero del telaio a quelle vetture. A scoprire il giro d'affari sono stati i carabinieri della compagnia di Pomezia che hanno arrestato un autotrasportatore calabrese di 57 anni, gravemente indiziato di ricettazione, riciclaggio ed auto riciclaggio.

Le indagini sono iniziate quando i militari dell'Arma nel tentativo di rintracciare un mezzo rubato, hanno scoperto la presenza di due motrici e cinque semirimorchi, nascosti all'interno del capannone di una ditta di trasporti riconducibile al 57enne.

A quel punto i carabinieri si sono messi al lavoro scoprendo che in quel capannone "lavoravano" due complici dell'uomo, poi fuggiti, e che di fato riconfiguravano il telaio di un mezzo rubato. Non solo. Durante le fasi di indagine è emerso che i mezzi pesanti nel capannone erano stati rubati in varie località delle province di Roma e Latina, per poi essere alterati nelle componenti e rimessi in vendita sul mercato legale con targhe false. Il 57enne è stato posto agli arresti domiciliari.