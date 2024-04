Camion danneggia il sottopasso dal palazzo, calcinacci sulle auto in sosta

Ha danneggiato il sottopasso del palazzo determinando il crollo di calcinacci e intonaci. Detriti che sono poi precipitati sulle auto regolarmente in sosta, danneggiandole. L'atipico incidente, ma non una novità nella Capitale, è avvenuto martedì mattina in zona Villa De Sanctis. Un camion per la raccolta del vetro, passato sotto l'arco presumibilmente con la gru ancora alzata, come riferito da alcuni testimoni. La strada è stata poi chiusa per motivi di sicurezza.

L'incidente ha coinvolto un camion da lavoro, impegnato nella raccolta del vetro per conto di Ama, in via Valentino Banal, nel cuore dell'ex piano di zona Casilino 23. Al passaggio all'altezza del sottopasso del palazzo al civico 8 il danneggiamento con il camion che al suo passaggio ha letteralmente portato via intonaci e calcinacci, poi crollati sopra alcuni veicoli.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e due pattuglie del V gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale. I caschi bianchi, su disposizione dei pompieri, hanno chiuso il tratto di via Banal interessato dal crollo da via Checco Durante, in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza della strada e del palazzo di Villa De Sanctis.