Camion si sfrena e finisce contro palazzina: abbattuti muro e recinzione

Era in sosta quando si è sfrenato ed è finito di retromarcia contro una palazzina abbattendo muretto e recinzione. L'incidente è avvenuto martedì mattina in zona Massimina. Sono stati i vigili del fuoco di Monte Mario con l'ausilio dell'auto gru ad intervenire poco dopo le 9:30 al civico 55 di via Benvenuto Griziotti.

Una volta sul posto i pompieri hanno verificato la stabilità della palazzina centrata dal camion. Complicate le operzioni di messa in sicurezza con i soccorritori a lavoro diverse ore per spostare e rimuovere il mezzo pesante. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto per accertate l'accaduto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.