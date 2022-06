Camion bar abusivi ed alcolici a tutte le ore all'Eur, San Lorenzo e piazza Bologna

Stretta contro il fenomeno della malamovida a Roma. Proseguono infatti i controlli da parte della polizia locale per arginare la vendita e la somministrazione irregolare di bevande alcoliche. I caschi bianchi hanno infatti svolto mirate verifiche nei locali pubblici e in esercizi quali minimarket: circa 60 le irregolarità amministrative riscontrate in questo fine settimana, 5 le attività sanzionate per non aver rispettato l’orario di chiusura previsto.



Particolare attenzione nelle zone di San Lorenzo e piazza Bologna, dove sono scattate le contestazioni per diversi locali a seguito della vendita e somministrazione di alcolici anche senza licenza, nonché per musica ad alto volume e occupazioni di suolo pubblico oltre i limiti consentiti. Ai controlli ha partecipato anche personale della polizia di stato.

Mirate verifiche anche all’Eur, dove gli agenti hanno proceduto nei confronti di alcuni camion bar risultati abusivi, per i quali, oltre alla sanzione, è stata applicata anche la misura del daspo urbano.

Più di 20 le persone sorprese a consumare irregolarmente alcolici in strada e per tale motivo sono state multate. Oltre 300 le sanzioni invece elevate al termine dei controlli sul rispetto delle norme al codice della strada.