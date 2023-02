Praticante avvocato arrestata: aveva una "talpa" in tribunale

Camilla Marianera, avvocato praticante che ha collaborato con un assessorato del comune di Roma, avrebbe usufruito dell'aiuto di una "talpa" per ottenere informazioni e documenti coperti da segreto. Un giro di notizie riservate che hanno messo nei guai la giovane praticante avvocato, 27 anni, arrestata dai carabinieri del nucleo investigativo, su disposizione del gip, nell'ambito di un'inchiesta della procura in cui si ipotizza un episodio di corruzione.

È questa l'accusa mossa a Marianera.Ora ai domiciliari, secondo la ricostruzione avrebbe avuto una "talpa" a piazzale Clodio, al momento ancora ignota, che le procurava notizie coperte da segreto. La praticante avvocato ha collaborato anche con l'assessorato comunale alle attività produttive e alle pari opportunità di Monica Lucarelli.

Assessorato e assessore Lucarelli, che come si apprende, sono completamente estranei all'indagine. Ieri, sottolinea AdnKronos, è stato effettuato dai militari un accesso nell'ufficio dove la donna lavorava per svolgere alcuni controlli sui suoi effetti personali. Laureata in giurisprudenza nel 2019 all'università Niccolò Cusano, Camilla Marianera resta ai domiciliari e a disposizione dell'autorità giudiziaria.