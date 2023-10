Cameriere accoltellato al braccio da una 18enne

Ferito con un coltello mentre stava lavorando in un locale. Vittima un cameriere, l'aggressione da parte di una ragazza poco più che maggiorenne in largo Santa Caterina, a Colleferro, provincia sud della Capitale.

I fatti intorno alle 23:00 di domenica sera quando la 18enne si è presentata nel locale - frequentato da molti ragazzi della zona - in stato confusionale, come riferito poi da alcuni testimoni. Poi l'aggressione, improvvisa, nei confronti di un cameriere, colpito al braccio con un coltello di piccole dimensioni.

Il ragazzo è stato prontamente soccorso e portato all’ospedale di Colleferro, mentre la ragazza è stata presa in consegna dai carabinieri della locale compagnia.

La parole del sindaco Sanna

Come dichiara su FrosinoneToday il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna: "Si tratta di una ragazza molto giovane, appena maggiorenne, che già in passato ha dato segnali di instabilità. Sono solidale al camererie che è rimasto lievente ferito. Comunque la ragazza è stata immediatamente assicurata alla giustizia e l’episodio non ha avuto nessun’altra conseguenza”.