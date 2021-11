VIDEO | Aggredita nel suo ristorante al Circo Massimo dai no vax: "Continuerò a chiedere il green pass"

La manifestazione dei no green pass di sabato non ha registrato particolari situazioni di difficile gestione. Non per tutti però. È il caso di Isabella Massaccesi, la titolare del ristorante Zerosettantacinque, in via dei Cerchi. "Sabato mattina abbiamo affrontato i no-vax in maniera piacevole - racconta -, dopodiché, col passare delle ore, si sono fomentati sempre di più. Ogni volta che chiedevo di indossare la mascherina all'ingresso, oppure di esibire il green pass per sedersi al tavolo, c'è sempre stato un muro: mi rispondevano 'Non puoi farlo", oppure 'Io sono libero e faccio quello che voglio'. Stanca della situazione ho chiamato i carabinieri, ma mentre li aspettavo sono stata accerchiata...".

Da questo momento inizia il peggio per Isabella, che ha dovuto beccarsi un ragazzo abbassarsi i pantaloni e, di conseguenza, un aumento dei toni della discussione.

"Questo ragazzo si è calato i pantaloni, quasi come a volermi dire che io ero la sua serva - continua -.L'ho pregato di andarsene anche senza pagare il conto, ma da lì è scoppiato il panico: le ragazze che erano con lui hanno iniziato ad aggredirmi. In quel momento l'attenzione dei manifestanti si è spostata sul mio locale e ho visto una sessantina di manifestanti avvicinarsi senza nemmeno sapere il motivo, solo per dare manforte al loro 'collega'. Lì... Sì, ho avuto paura".