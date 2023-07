Calcinacci e mobili vecchi abbandonati in un terreno di La Rustica. Presi due svuota cantine

Avevano individuato un terreno in cui sversare scarti di cantiere e i materiali frutto della loro attività di svuota cantine. Proprio quel terreno è stato il punto di partenza delle indagini della polizia locale. Gli agenti del gruppo SPE (sicurezza pubblica emergenziale) si sono infatti appostati, certi che sarebbero tornati. Individuati, li hanno seguiti appurando che la loro era una vera e propria attività di svuota cantine, svolta però senza autorizzazioni e fuori dalle regole, violando tutte le normative ambientali in materia di smaltimento.

Il terreno nel quartiere La Rustica era sostanzialmente diventato loro, trasformato in una discarica a cielo aperto. Cinquemila metri quadri sui quali erano stati sversati già 20 metri cubi di lamiere, mobili, scarti di lavorazione derivanti da lavori di ristrutturazione e pezzi di elettrodomestici provenienti da cantieri e abitazioni private.

Fatto un nuovo carico, i due sono stati colti mentre, tornati a La Rustica, stavano sversando un carico di calcinacci tramite un furgone di loro proprietà. I due “svuota cantine”, con diversi precedenti specifici a loro carico, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per violazione del Testo Unico sull’Ambiente. Il terreno, i rifiuti e il furgone utilizzato per l’illecito sono stati posti sotto sequestro.

Sono tuttora in corso accertamenti per risalire ad ulteriori responsabilità in merito all’affidamento di questo tipo di materiali, che venivano consegnati a queste persone per essere smaltiti a prezzi più bassi rispetto a quelli richiesti abitualmente per questo servizio, eludendo possibili controlli in ordine a lavori eseguiti in nero.