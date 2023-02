Spettatore colpisce calciatore con una manata, sospesa partita del campionato under 15

Choc durante una partita di calcio giovanile a Roma. Un calciatore è stato infatti colpito con un pugno da uno spettatore con l'arbitro che ha quindi sospeto il match. Le violenze domenica pomeriggio sul campo Roma di via Farsalo a Porta Metronia, in zona San Giovanni. I fatti dopo 20 minuti dall'inizio dell'incontro che stavano disputando la Romulea e il Trastevere valevole per il campionato Elite Under 15. A denunciare i fatti dissociandosi dall'accaduto la squadra di casa e il presidente della società ospite.

La Romulea

Come si legge sul portale web ufficiale la "Romulea desidera chiarire un fatto avvenuto durante la gara della categoria U15 tra Romulea e Trastevere che si è svolta domenica 26 febbraio scorso al Campo Roma: a seguito di un fallo commesso da un giocatore del Trastevere, sanzionato con il cartellino giallo dal direttore del gara, uno spettatore che si presume imparentato con un nostro calciatore offendeva l’attaccante del Trastevere; il giocatore in questione, a questo punto, si avvicinava verso il recinto di gioco per rispondere all’offesa e veniva allontanato con una manata al volto da parte dello spettatore. Il colpo ricevuto dal calciatore non portava conseguenze fisiche ma il gioco rimaneva fermo per alcuni minuti fino all’espulsione dello stesso che era stato preventivamente sostituito dal proprio allenatore, a quel punto l’arbitro sospendeva la gara stabilendo evidentemente che non sussistevano le condizioni per proseguirla".

Il presidente del Trastevere calcio

A censurare l'episodio anche il presidente del Trastevere Calcio Pier Luigi Betturri: "Ieri mattina (26 febbraio ndr) presso il campo Roma non si è potuto portare a termine la partita Romulea- Trastevere valida per il campionato Elite degli under 15 causa un deprecabile gesto di uno spettatore della squadra di casa. Prima di tutto mi sento di esprimere piena solidarietà alla società e al suo presidente Nicola Vilella, un fraterno amico. Censurato l'episodio accaduto, va detto che la Romulea interpreta il calcio con correttezza e sportività e con i medesimi valori che sempre hanno contraddistinto anche il Trastevere. Il club di via Farsalo per noi rappresenta una società sorella con la quale abbiamo affrontato con lealtà mille e mille battaglie sui campi di calcio, il primo dei quali quasi cento anni fa, il 17 gennaio 1926 al campo dell'Olmo di cui conosciamo perfino le formazioni. Indipendentemente da quello che deciderà il giudice sportivo nella sua imparzialità, sarebbe bello disputare un Romulea-Trastevere in un contesto di massimo fair-play".

Ferma condanne della Romulea

"Relativamente a quanto riportato - prosegue la nota stampa della Romulea - la Società vuole esprimere la propria più ferma condanna degli atteggiamenti tenutesi fuori dal campo quali contrari ai valori ed ai principi dello sport che sia la Romulea ed il Trastevere perseguono preminentemente con continuità centenaria. Preme altresì sottolineare che durante la disputa tutti i giocatori in campo e gli staff di entrambe le squadre, ovvero nessun tesserato ha tenuto atteggiamenti violenti o aggressivi e che la situazione si è normalizzata immediatamente dopo il fatto isolato".

La ripetizione della gara

"Tutto ciò premesso la Romulea intende dissociarsi da quanto accaduto nella maniera più assoluta, rinnovando senza riserve la condanna del gesto dello spettatore in quanto deprecabile ma che non può e non deve essere attribuito in alcun modo alla Società che certamente non è responsabile né direttamente né soggettivamente - concludono dalla società di Porta Metronia -.La Romulea precisa che, anche in considerazione della propria disponibilità dei documenti video che riprendono integralmente il fatto, si riserva di poter agire per vie legali per tutelare il proprio operato e la propria immagine in ogni sede, anche presso la Corte sportiva di Appello qualora il giudice sportivo non disporrà l’auspicabile ripetizione della gara addebitando illegittimamente la sospensione della stessa alla Romulea".