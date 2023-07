Termini: danneggia a calci il vetro dell'ingresso della metro

Particolarmente agitato, in escandescenza, ha riversato la sua ira contro la vetrata del gabbiotto d'ingresso della metro a Termini. Calci contro i vetri che hanno allarmato le centinaia di persone che affollavano l'area dello scalo ferroviario romano. Da qui l'intervento dei carabinieri che hanno faticato non poco per riportare l'uomo alla calma.

Sono stati i militari del nucleo scalo Termini a portarsi in piazza dei Cinquecento poco dopo le 21:30 di martedì sera. Qui hanno trovato un uomo, un cittadino nigeriano di 36 anni, intento a prendere a calci il vetro d'ingresso della fermata della metro B, direzione Laurentina.

Avvicinato dagli uomini dell'Arma, il 36enne si è però scagliato contro i militari. Identificato è stato denunciato a piede libero per danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.