"Vi ammazzo", poi sputi e calci contro gli agenti

Prima gli insulti, poi gli sputi, infine calci e pugni. Protagonista in negativo di una mattinata di violenza un 38enne, poi arrestato dagli stessi poliziotti contro i quali si era scagliato. E' accaduto sabato mattina a San Lorenzo.

In particolare sono stati gli agenti del commissariato San Lorenzo, durante un normale pattugliamento di controllo del territorio, ad effettuare un controllo in piazza dei Siculi, dove sono soliti stazionare alcuni senza fissa dimora. Notata la pattuglia una delle persone presenti si è però rivolta in malo modo contro gli agenti: "Pezzi di mer**, vi ammazzo, che caz** volete", le urla rivolte contro i poliziotti contro cui ha poi sputato addosso.

In evidente stato di alterazione psicofisica alla richiesta di fornire le proprie generalità l'uomo ha però alzato l'asticella e si è scagliato contro gli agenti colpendoli con calci e pugni. Non senza difficoltà gli agenti sono quindi riusciti a fermarlo ed a portarlo negli uffici di polizia della via Tiburtina.

Identificato in un 38enne eritreo, senza fissa dimora, l'uomo ha continuato a dare in escandenscenza anche nell'ufficio di polizia del Verano. Svolti ulteriori accertamenti è risultato essere irregolare sul territorio italiano ed avere diversi precedenti con diversi alias. Arrestato per lesioni, l'autorità giudiziaria ha convalidato il fermo.

I due agenti aggrediti sono invece stati refertati al policlinico Umberto I e dimessi con prognosi rispettivamente di 8 e 3 giorni.