Calci e spinte agli anziani genitori, in manette figlio violento

In lacrime hanno raccontato ai carabinieri le angherie subite dal loro figlio. In manette è per questo finito un 51enne romano, già destinatario dell’ammonimento del questore di Roma, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Venerdì mattina, i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma sono intervenuti a seguito di una segnalazione, presso l’abitazione degli anziani genitori in via Aurelia, nel quartiere Aurelio. L’uomo, in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di bevande alcoliche, aveva poco prima aggredito i genitori ultra 70enni, colpendoli con calci e spinte. Ai carabinieri intervenuti in brevissimo tempo, i genitori hanno raccontato in lacrime, di pregressi analoghi episodi, alcuni denunciati, motivo per cui l’uomo era stato già ammonito.

Assieme ai militari sul posto sono giunte anche due ambulanze che hanno provveduto ad accompagnare la mamma presso l’ospedale Santo Spirito e il padre all’ospedale Sant’Eugenio. Dopo essere stati medicati sono stati entrambi dimessi con diversi giorni di prognosi. L’arresto è stato convalidato dal tribunale di Roma che ha sottoposto l’uomo alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alle vittime con braccialetto elettronico.

A seguito dell’arresto è stata attivata la procedura del Codice Rosso. Le vittime, hanno poi formalizzato la denuncia in caserma nei confronti del figlio.