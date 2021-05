Calci e pugni alla porta della ex, minacce e aggressioni andavano avanti da un anno

Una storia d'amore finita, il coraggio di lasciare l'uomo violento e poi l'inizio dell'incubo, con vessazioni fisiche e verbali che si ripetevano da circa un anno. E' una storia di un affetto malato, l'ennesima, quella che arriva da Montesacro dove la polizia ha arrestato un 52enne romano.

In particolare l'uomo, non accettando la recente fine della relazione con la ex compagna, è andato a casa di quest’ultima ma, quando lei non lo ha fatto entrare, ha cominciato ad inveire e a tirare calci e pugni contro la porta.

Terrorizzata, la donna ha chiamato il 112 e l’operatore della Polizia di Stato ha immediatamente inviato 3 pattuglie, 2 della Sezione Volanti ed 1 del III Distretto Fidene-Serpentara, che hanno arrestato l’uomo per maltrattamenti in famiglia. La vittima ha raccontato che la fine della relazione era dovuta proprio alle continue violenze fisiche e verbali da lei subite nell’ultimo anno.