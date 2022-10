Calci in faccia a un senzatetto a Trastevere, poi la rissa tra "bianchi" contro "neri"

Calci in faccia a un senzatetto a Roma. Poi la rissa e Trastevere che, in pochi minuti, si trasforma in un ring a cielo aperto con ragazzi in giacchetto "bianco" che ci prendono a calci e pugni con il branco in giacchetto "nero". È quanto si vede un video choc pubblicato su Repubblica.it che racconta l'ennesima notte di movida violenta nella Capitale.

Le immagini violente iniziano con il grido di uno dei picchiatori: "Daje de tacco". "La vittima è un uomo di mezza età sdraiato in terra con indosso solo un paio di scarpe da tennis, dei pantaloncini rossi e la camicia completamente aperta" scrive 'la Repubblica'

Nel video si vede un primo adolescente che spunta dal giubbino nero dà un primo calcio in testa alla vittima. Subito dopo un altro ragazzo lo imita. Poi il terzo calcio. Il video di cui Repubblica è entrata in possesso, "documenta il pestaggio avvenuto sabato sera, ai piedi della fontana dell'Acqua Paola in piazza Trilussa a Trastevere. L'uomo nudo in terra sembra ubriaco, è semi-incosciente" e "forse è un senza dimora".



Le ragazze che assistono alla scena gridano sconvolte: "Regà, che fate: fermi oh". La folla ha un sussulto di disapprovazione a ogni colpo. "Per circa 40 lunghissimi secondi non interviene nessuno - racconta il quotidiano - Finché un ragazzo, con la felpa bianca, non si stacca dal gruppo degli spettatori e si scaglia contro uno degli aggressori. A quel punto scoppia la maxi rissa: bianchi contro neri. Mentre la vittima resta in terra.