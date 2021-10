Primavalle, cadono aste di ferro da un palazzo: centrata un'auto

Paura a Primavalle dove, in via Pietro Bembo, sono piovuti giù all'improvviso travi di ferro e calcinacci da una palazzina. Una tragedia sfiorata. Basta vedere le immagini scattate dai vigili del fuoco. Al civico 53 un'asta si è addirittura conficcata in un'auto bucando il tettuccio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma in quella via passano spesso anche famiglie e bambini. Un caso che fosse vuota.

La Sala Operativa del Comando di Roma dei vigili del fuoco, ricevuta la richiesta di intervento da parte di diversi residenti, ha inviato sul posto la squadra 8/A e l'Autoscala AS/6. In particolare, i tondini di ferro sono caduti sia sul tetto di una auto che si è bucato, che in strada.

Il personale durante l'intervento ha rimosso le parti pericolanti e inibito il passaggio pedonale per diversi metri del marciapiede. Presente sul posto la polizia locale di Roma Capitale.