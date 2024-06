Ospite di un amico dimentica le chiavi di casa, si arrampica e cade dal primo piano

Ospite di un amico ha dimenticato le chiavi in casa, così, non spendo come fare ha pensato bene di salire sul cornicione del palazzo. Arrivato quasi al balcone del primo piano, però, ha perso la prese ed è caduto.

È quanto successo all'alba di oggi in via Gennaro Pasqualillo, in zona Serpentare. Il ragazzo è stato trovato in strada dal personale del 118 e dai carabinieri. Il giovane, che ha raccontato la sua disavventura, è stato portato in ospedale all'Umberto I. Non è in pericolo di vita. Scivolando dal balcone si è rotto la gamba.