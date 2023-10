Sottopasso di via Livorno, trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione

Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nel sottopasso di via Livorno, a pochi metri dalla Circonvallazione Nomentana. Un macabro rinvenimento fatto da alcuni passanti che, intorno alle 23:50 di ieri, hanno allertato subito i carabinieri. Sul posto con la compagnia Nomentana e la VII sezione di via In Selci per i rilievi e le indagini.

La vittima, identificata con un tunisino di 39 anni, secondo quanto si apprende, era un senza dimora che viveva di espedienti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il corpo non presentava segni di violenza. Potrebbe essere morto quindi per cause naturali, con il cadavere rimasto lì per qualche giorno. La salma è stata portata al Verano. Il sottopasso era stato ripulito un anno fa.