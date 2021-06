Roma Nord: cadavere in un appartamento in via Gradoli

Non rispondeva alle chiamate dei conoscenti l'uomo di 57 anni trovato cadavere in un appartamento di via Gradoli zona Tomba di Nerone a Roma Nord. Il tragico rivenimento intorno alle 21:00 di sabato sera. Sul posto sono quindi arrivati i vigili del fuoco che hanno aperto la porta trovando l'uomo, un cittadino russo, già privo di vita in casa.

Richiesto l'intervento dei carabinieri sul posto sono intervenuti i militari della Stazione Tomba di Nerone ed il Nucleo Operativo della Compagnia Trionfale. I militari hanno trovato il corpo, riverso a terra in una stanza, circondato da numerose bottiglie di alcolici vuote.

Senza segni di violenza sul corpo, nella casa non sono stati rilevati segni di effrazione. La salma dell'uomo è stata messa a disposizione del medico necroscopo.