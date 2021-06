Macabra scoperta a Pietralata: cadavere in una valigia abbandonata in strada

Macabra scoperta a Pietralata, non lontano dalla stazione della metro B Santa Maria del Soccorso. Erano da poco passate le 7 quando un passante ha scorto la testa di un uomo spuntare da un trolley abbandonato in strada, tra le auto parcheggiate, in una zona nota a tutti come "Monte del Pecoraro". Immediato l'intervento in piazza Federico Sacco degli agenti del commissariato Sant'Ippolito che hanno accertato la presenza di un cadavere all'interno di una valigia. Il corpo, intero, era coperto con dei sacchi neri della spazzatura, con la testa visibile.

Nei pressi del luogo del ritrovamento sono state notate delle tracce di sangue. Una scia che gli agenti hanno iniziato a seguire, raggiungendo l'appartamento dove l'uomo viveva. Si tratta di un 37enne, residente in zona. La polizia, secondo quanto si apprende, avrebbe ascoltato dei conoscenti dell'uomo. In particolare gli agenti avrebbero sentito una donna, compagna della vittima, che ha ammesso che l'uomo fosse morto da giorni in casa e che si sarebbe lei stessa sbarazzata del corpo.

Sul posto gli uomini della scientifica e della squadra mobile per gli accertamenti del caso. Il corpo è stato coperto con una tenda da parte degli operanti, che stanno eseguendo i rilievi del caso.

Articolo in aggiornamento