Passeggia e trova cadavere di un uomo in un torrente vicino Roma

Il cadavere di un uomo è stato trovato nel torrente Fossa Vaccina a Ladispoli, litorale nord della provincia di Roma. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per cercare di risalire all'identità dell'uomo.

La macabra scoperta è stata fatta nel pomeriggio di lunedì 12 settembre. A trovare il corpo, ancora non identificato, un uomo che intorno alle 17 circa stava camminando lì in zona. Immediato l'allarme al numero unico per le emergenze.

Sul posto i militari di Ladispoli. Vicino al corpo non sono stati rinvenuti documenti, né oggetti o uno smartphone. Attraverso le indagini del dna e il lavoro dei carabinieri che scandaglieranno anche l'archivio delle persone scomparse e dei senza fissa dimora identificati, si cercherà di risalire all'identità della persona. Al momento nessuna pista è esclusa.