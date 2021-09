Choc al Ponte della Musica: trovato cadavere nel fiume Tevere

Il ragazzo non è stato ancora identificato. Accertamenti da parte della polizia

"C'è un cadavere nel Tevere", questa la segnalazione fatta da un passante poco dopo le 8:30 di giovedì mattina dalla zona del Foro Italico. A Roma Nord è quindi intervenuta la polizia con gli agenti che hanno poi recuperato il corpo privo di vita di un ragazzo, non ancora identificato.

La segnalazione è arrivata al 112 da lungotevere Maresciallo Cadorna, nella zona dello stadio Olimpico, fra Ponte Duca d'Aosta ed il Ponte della Musica. Quindi l'intervento della polizia con gli agenti dei commissariati Ponte Milvio e Prati ed i poliziotti della fluviale della Questura di Roma, con l'ausilio dei sommozzatori dei vigili del fuoco.

Recuperata la salma, senza documenti, si tratterebbe di un uomo di età compresa fra i 30 ed i 35 anni, di origine nordafricana, con indosso una felpa con cappuccio, una tuta da ginnastica e senza scarpe. Sul corpo dell'uomo non sarebbero stati trovati evidenti segni di violenza.

Accertamenti in corso da parte della Polizia per comprendere se l'uomo possa essere caduto nel Tevere accidentalmente ose si possa essere suicidato. Indagini in corso sulle persone scomparse.