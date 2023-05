Cadavere sulla spiaggia: identificata la vittima

Ha un nome e un cognome la donna trovata cadavere sul litorale alle porte di Roma. Sessantacinque anni, residente a San Basilio, secondo i riscontri investigativi la donna si sarebbe suicidata.

Il macabro rinvenimento nella mattinata di lunedì 1 maggio sul bagnasciuga della spiaggia di Passoscuro, nel comune di Fiumicino. A segnalare la presenza di una donna priva di vita sulla spiaggia un passante poco prima delle 8:00. Una volta sul posto i soccorritori nulla hanno potuto. Priva di documenti, i sandali della donna sono stati trovati sulla battigia, poco distante la vettura con la quale si era allontanata la sera di domenica dal suo appartamento di San Basilio.

Morta presumibilmente per affogamento, il volto della donna presentava delle ferite, che la 65enne si sarebbe procurata dopo aver sbattuto contro gli scogli quando era già priva di vita in mare. Disposta l'autopsia sulla morte della donna accertamenti in corso da parte dei militari della guardia costiera e dei carabinieri della compagnia di Civitavecchia.

In attesa dell'esito dell'autopsia gli inquirenti procedono al momento sulla pista del gesto volontario da parte della donna.