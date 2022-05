Trovato cadavere di un uomo a bordo strada

"C'è un uomo morto a bordo strada", questa la chiamata arrivata al 112 intorno alle 3:30 di stanotte da parte di un passante che ha illuminato con i fari della sua auto un cadavere sul ciglio della via Nettunense, ai Castelli Romani. Sul posto è quindi intervenuta la polizia che ha trovato riscontro nell'allerta lanciata poco prima.

In particolare la segnalazione è arrivata dal chilometro 6+500 della strada che collega la zona dei Castelli Romani ai comuni del litorale sud laziale, nel comune di Ariccia. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del commissariato Albano di polizia che hanno identificato l'uomo in un cittadino romeno di 58 anni, un senza fissa dimora.

Senza segni di violenza sul corpo, né segni compatibili con un eventuale investimento stradale, fra le ipotesi non si esclude quella del possibile malore. Affidata la salma all'autorità giudiziaria sulla via Nettunense sono intervenuti anche gli investigatori della polizia scientifica. Indagini in corso da parte dei poliziotti del commissariato di Albano Laziale.