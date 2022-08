Incendio minaccia le case: soccorritori evacuano residenti e trovano il cadavere di un uomo

Stavano evacuando i residenti a scopo precazionale mentre un incendio lambiva alcune abitazioni a Tor Fiscale. Così i soccorritori hanno scoperto il cadavere di un uomo, trovato privo di vita nella sua abitazione. Il macabro rinvenimento venerdì 5 agosto in una casa di via Colle Terrigno, ad essere trovato privo di vita un uomo italiano di 64 anni, deceduto - secondo i primi riscontri - da diversi giorni.

I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio quando vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri sono intervenuti per un importante incendio di sterpaglie divampato fra via Colle Terrigno e via di Torre del Fiscale. Le fiamme hanno preso forza rapidamente tanto da distruggere due auto ed uno scooter che si trovavano in un cortile esterno ad alcune abitazioni.

A scopo precazionale i soccorritori hanno cominciato ad evcuare gli abitanti dell'area interessata dall'incendio ma da uno degli appartamenti non ha risposto nessuno. Aperta la porta di casa il macabro rinvenimento con il proprietario di casa, un 64enne italiano, trovato cadavere fra cumuli di rifiuti che si trovavano nell'appartamento. Senza evidenti segni di violenza sul corpo, con l'abitazione chiusa dall'interno, secondo i primi riscontri del medico legale la morte sarebbe avvenuta presumibilmente per cause naturali, alcuni giorni prima del rinvenimento.

Disposta l'autopsia la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziria. Accertamenti da parte dei carabinieri della stazione Roma IV Miglio e della compagnia Roma Eur. Nell'appartamento sono poi intervenuti gli investigatori dell'arma del nucleo investigativo di via in Selci per fugare ogni dubbio