Trovato cadavere nel fiume a Roma

Un cadavere nel fiume. Il ritrovamento martedì mattina ad opera dei vigili del fuoco nell'Aniene, in zona Sacco Pastore, nel III municipio Montesacro. L'intervento dei pompieri sulla riva sinistra del secondo corso d'acqua della Capitale, all'altezza di via Valsolda. Sul posto il nucleo Saf, i sommozzatori e la squadra 6A Nomentano, che dallo scorso 10 giugno erano impegnati nelle ricerche di un ragazzo che era stato visto gettarsi nell'Aniene dal vicino ponte Tazio.

Non ancora identificato, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma viale Libia. Le ricerche dello scomparso sono state invece avviate - con l'ausilio delle altre forze di polizia - dagli agenti del III distretto Fidene Serpentara della polizia di stato. Ad attivare la macchina dei soccorsi una chiamata al 112, arrivata venerdì sera, per un ragazzo di "25-30 anni lanciatosi nel fiume dalla zona della via Nomentana", poco distante da via Valsolda.

In attesa dell'identificazione del corpo recuperato dai vigili del fuoco martedì mattina, non si esclude che possa essere il 31enne sparito da venerdì sera nelle acque del fiume Aniene.