Cadavere in mare: potrebbe essere di Anna Claudia Cartoni, dispersa in un incidente all'Argentario

Potrebbe essere di Anna Claudia Cartoni, dispersa nell'Argentario dallo scorso mese di luglio dopo un incidente in mare, il cadavere ritrovato in avanzato stato di decomposizione domenica 9 ottobre a 8 miglia a largo tra le secche della Meloria e l'isola Gorgona, sulla costa di Livorno. I resti sono stati avvistati da una imbarcazione che ha quindi richiesto l'intervento della guardia costiera del capoluogo toscano, che ha poi recuperato il corpo. Una ipotesi sulla quale la capitanaria di porto non si sbilancia, come spiegano sono infatti numerosi i corpi dispersi in mare nel corso degli ultimi mesi, ed al momento attuale non è possibile escludere nessuna pista, soprattutto alla luce del fatto che il cadavere ritrovato in mare era irriconoscibile, in avanzato stato di decomposizione. Inoltre sullo stesso non sono stati trovati oggetti o altro che possane ricondurre il rivenimento alla 61enne romana. A fugare ogni dubbio saranno gli esami sul cadavere disposti dall'autorità giudiziaria. Il corpo è stato infatti traslato all'istituto di medicina legale di Pisa dove verrà effettuato l'esame del Dna e la comparazione dentaria con la donna romana, ufficialmente ancora dispersa.

La segnalazione è arrivata nel tardo pomeriggio da due natanti che stavano navigando a largo della costa. Sul posto è stata inviata la motovedetta 866 della capitaneria di porto e un'imbarcazione dei vigili del fuoco della sezione navale. Una volta arrivati, i militari hanno individuato il corpo che, secondo una prima analisi del medico legale, potrebbe essere rimasto in mare per alcuni mesi.

Avuto il via libero dal magistrato di turno, guardia costiera e pompieri hanno provveduto al recupero del cadavere che, successivamente, è stato portato alla sede della capitaneria dove, alla presenza del medico legale e della polizia scientifica, è stato effettuato il fotosegnalamento. A causa dell'avanzato stato di decomposizione, non è stato possibile stabilire né il sesso né l'età della persona ritrovata la quale non aveva documenti con sé. La salma è stata poi trasportata all’istituto di medicina legale a Pisa per ulteriori accertamenti.

In attesa del riconoscimento ufficiale della salma il sospetto è che il il corpo che galleggiava a pancia in giù possa essere quelli di Anna Claudia Cartoni, la 61enne romana dispersa al largo dell’Argentario il 23 luglio scorso, dopo essere caduta in mare, probabilmente colpita in pieno dal motoscafo di una famiglia di turisti danesi. Una vera e propria tragedia quella avvenuta in mare la scorsa estate costata la vita al gallerista romano Andrea Giorgio Coen. Recuperato il corpo in un tratto di costa dove potrebbe essere stato trasportato dalla corrente, serviranno indagini e accertamenti medico-legali per chiarire se i resti siano della donna, che non è stata finora ritrovata.

Anna Claudia Cartoni

Sessantuno anni, romana, Anna Claudia Cartoni era una sportiva, ex ginnasta, tecnico e giudice internazionale, ma soprattutto una vita dedicata all'assistenza dei bambini disabili, una vita per Irene, la figlia colpita da arresto cardiaco quando aveva meno di un anno e che per mesi ha lottato tra la vita e la morte, subendo gravissimi danni cerebrali. Anna Claudia Cartoni aveva raccontato la sua esperienza in un libro, "Irene sta carina. Una vita a metà". Una sorta di diario sul suo modo di essere madre "in modo strano, in modo diverso", come aveva affermato in una intervista. Un libro dedicato alla figlia, che ora ha 20 anni, in cui raccontava anche di se stessa, della sua vita e la sua passione per la ginnastica.

L'incidente all'Argentario

La tragedia in mare avvenne lo scorso 24 di luglio, quando ci fu uno scontro a largo tra un potente motoscafo con a bordo dei turisti danesi e una barca a vela con 6 romani. A perdere la vita sul colpo fu Andrea Coen, 59enne romano, mentre il corpo di Anna Claudia Cartoni - ufficialmente dispersa - non fu trovato. Per quell'incidente la procura ha iscritto nel registo degli indagati due persone.