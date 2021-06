Cadavere in valigia, la compagna denunciata per occultamento. Ad aprile aveva dimenticato il figlio in auto

E' stata denunciata a piede libero per occultamento di cadavere la compagna di Luca De Maglie, 37 anni, l'uomo trovato cadavere in una valigia sabato mattina all'alba in piazza Federico Sacco, in zona Monte del Pecoraro a Pietralata. Il corpo trasportato con un trolley fuori dall'appartamento della coppia, era in parte sporgente e per questo la donna avrebbe usato delle buste di plastica e del nastro adesivo per tentare nascondere il cadavere. Sulle cause della morte dell'uomo - al momento l'ipotesi resta quella dell'overdose - sarà l'autopsia disposta dall'Autorità Giudiziaria a svelare le reali cause del decesso.

Denunciata per abbandono di minore

Trentanove anni, la compagna di De Ceglie lo scorso 8 di aprile era stata al centro di un altro episodio salito agli onori della cronaca. In particolare la donna era stata denunciata dai Carabinieri per abbandono di minore. I militari della stazione Santa Maria di Soccorso erano intervenuti in via Luigi Belardi (dove lo scorso lunedì sarebbe avvenuta la morte di De Maglie) dopo la segnalazione al 112 di un bambino di 2 anni chiuso all'interno di un'autovettura parcheggiata. L'auto era stata aperta e il bimbo salvato dai militari dell'Arma e dai vigili del fuoco. La madre venne trovata in casa in stato confusionale. Il bambino venne affidato alla nonna e la donna, portata in ospedale per accertamenti, fu denunciata per abbandono di minore.

Cadavere in valigia a Pietralata

Un sabato mattina choc quello che hanno vissuto gli abitanti di Pietralata, cominciato alle 7:00 quando un autista dell'Atac, si è trovato davanti una valigia dalla quale si intravedeva una testa umana. Accanto al trolley una scia ematica. Cento metri di sangue che da piazza Sacco hanno portato gli investigatori di polizia intervenuti sul posto fino ad un portone al civico 12 di via Luigi Belardi.

La scia di sangue

Individuato l'appartamento dal quale era partita la scia di sangue è stata poi la compagna di Luca De Maglie a svelare il mistero agli investigatori di polizia. "Volevo sbarazzarmi del corpo e non sapevo come fare", le parole della 39enne ai poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato Sant'Ippolito. Morte dell'uomo che la donna aveva ripreso a frequentare da poco, che sarebbe sopraggiunta lunedì sera (31 maggio). Rientrata a casa la 39enne avrebbe trovato il compagno già morto.

Che De Maglie fosse morto da un po' sembra raccontarlo anche la testimonianza di una vicina che ha riferito di aver sentito "un forte odore acre nelle scale condominiali, una puzza incredibile quella che ho sentito questa mattina (ieri ndr) alle 5 quando sono uscita a portare fuori il cane".

Morto in casa da cinque giorni

Con l'avanzare dei giorni però quel corpo privo di vita sarebbe diventato un problema che avrebbe portato la 39enne a sbarazzarsi del cadavere. Infilato in una valigia alla bene e meglio, coperto nelle parti sporgenti con sacchi della spazzatura e scotch e poi abbandonato in strada.

I dubbi da chiarire

In attesa dell'esito dell'esame autoptico, che chiarirà le cause della morte di Luca De Maglie restano però ancora molti aspetti da chiarire. Oltre alla data della morte, resta da comprendere quale eventuale sostanza stupefacente abbia ucciso il 37enne, così come resta da comprendere se si sarebbe potuto salvare se fosse stato soccorso in tempo. Resta inoltre da accertare se nei cinque giorni in cui il corpo dell'uomo è rimasto in casa sia stato visto da qualcuno che magari abbia frequentato l'appartamento.

Infine, resta da accertare se la donna abbia fatto tutto da sola e le motivazioni per le quali dalla valigia colava del sangue, visto che sul corpo dell'uomo non sono stati trovati evidenti segni di violenza. Fra le ipotesi quella che possano essere i liquidi del cadavere in decomposizione.