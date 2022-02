Incendio Tor Tre Teste, trovato cadavere di un uomo tra i resti del capannone distrutto dalle fiamme

Il cadavere di un uomo è stato trovato in una intercapedine, fra un deposito di casalinghi e una carrozzeria, in via della Vaccheria Gianni, già scenario di un incendio lo scorso venerdì notte. Dopo aver spento il rogo, i pompieri hanno bonificato la zona trovando i resti di una persona.

Il cadavere, al momento, non è stato identificato. Così come non è chiaro se la persona sia morta durante l'incendio oppure tempo prima. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, sarà analizzato in sede di autopsia. Sul posto, nella mattinata di lunedì, sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di via in Selci e quelli della compagnia Casilina che indagano.

L'incendio si era sviluppato in maniera molto violenta nella notte tra l'undici e il dodici febbraio. Per spegnere l'incendio sono intervenute al civico 87 sei squadre dei vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per diverse ore per avere ragione delle fiamme. L'intervento dei pompieri ha fatto sì che il rogo non si propagasse. Nella serata di domenica il macabro ritrovamento del corpo.