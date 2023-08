Giallo a Fregene: cadavere di un uomo in mare. Ha tatuaggio e maglietta di una discoteca

Giallo a Fregene. Il cadavere di un uomo è stato recuperato in mare nella mattinata di ferragosto, intorno alle 12:20 circa, a sei miglia a largo della costa della spiaggia della provincia di Roma. La vittima indossava una maglietta nera con il logo di una discoteca della Capitale e pantaloni lunghi, sul braccio un vistoso tatuaggio. Secondo quanto appreso l'uomo non sarebbe rimasto in acqua per molto tempo.

A dare l'allarme è stato un diportista, in mare con la sua barca. Dopo aver notato il cadavere galleggiare ha chiamato il numero d'emergenza in mare 1530. Sul posto è intervenuta un'unità di guardia del Sar alle dipendenze della capitaneria di porto di Fiumicino.

La motovedetta ha recuperato a bordo il corpo ed è stato avvisata la procura di Civitavecchia. La vittima avrebbe un'età ci circa quarant'anni. Il Pm ha disposto il trasferimento del cadavere al cimitero romano del Verano. Sul posto anche il medico legale per una prima ispezione prima del trasferimento del cadavere in obitorio. Si indaga per risalire alle cause del decesso.