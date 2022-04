Cadavere nel fiume: indaga la polizia

Il corpo privo di vita di un uomo in avanzato stato di decomposizione. E' quanto hanno recuperato pompieri e polizia nel fiume Aniene, nel comune di Tivoli. Il cadavere si trovava sul fondale del fiume che attraversa il quadrante nord est di Roma e provincia e potrebbe trattarsi di un uomo di cui si erano perse le tracce dallo scorso 29 di marzo.

A rinvenire il corpo sono infatti stati i vigili del fuoco della caserma di Villa Adriana, assieme ai poliziotti del commissariato di Tivoli.

Ma di chi si tratta? Al momento ancora non è possibile dare un nome ed una identità al corpo, per il deterioramento dovuto ad una prolungata permanenza in acqua. Non si esclude che possa essere un uomo scomparso dal vicino comune di Guidonia Montecelio lo scorso 29 di marzo. Presentata denuncia negli uffici di polizia di largo Aldo Moro di Tivoli, potrebbe infatti trattarsi di un cinquantenne la cui auto è stata trovata quasi subito nei pressi della via Maremmana Inferiore, al Villaggio Adriano, dove pompieri e polizia hanno poi cominciato le ricerche nell'Aniene.

Informata l'autorità giudiziaria, al fine di dare un’identità certa all'uomo si attende il riconoscimento ufficiale da parte dei familiari che ne avevano denunciato la scomparsa in commissariato.