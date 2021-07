Macabro rinvenimento a Roma: cadavere di una donna in un campo di grano

Macabro rivenimento in un campo di grano alla Muratella dove è stato trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione. La segnalazione venerdì mattina da parte di un uomo che portava a spasso il cane in un vasto terreno privato compreso fra la zona di Parco de' Medici e la stazione Magliana. In avanzato stato di decomposizione si pensava inizialmente che il corpo appartenesse ad un uomo, ma si poi si è appurato essere di una donna.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti gli agenti del Commmissariato San Paolo di polizia ed il medico legale che non avrebbe riscontrato sul cadavere evidenti segni di violenza. La salma della donna è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Accertamenti da parte della polizia che sta passando la setaccio le segnalazioni di persone scomparse. Le indagini sono tutt'ora in corso ed al momento non si esclude nessuna ipotesi.