Identificato il cadavere trovato nella cava di Villa Adriana

È di Costel Costea, 40 anni, il corpo dell’uomo trovato in una cava di pozzolana in via del Pecile, nei pressi di Villa Adriana, alle porte di Tivoli. L'identificazione è stata effettuata dai carabinieri, cui lo scorso 4 febbraio era stata presentata denuncia di scomparsa da parte della famiglia.

Il corpo di Costea, un senza fissa dimpora originario della Romania, era in avanzato stato di decomposizione, e il sospetto è che sia morto pochi giorno dopo la scomparsa. Il medico legale non ha trovato traccia di ferite, e l'ipotesi primaria è che a ucciderlo sia stato un malore.

La procura di Tivoli ha comunque disposto l'autopsia per stabilire la causa della morte. A scoprire il cadavere erano stati alcuni operai impegnati in un sopralluogo nella cava.