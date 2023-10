Cadavere sui binari: disagi e ritardi per i treni Alta Velocità

Un cadavere è stato trovato sui binari alla stazione di Orte. A notare i resti di una persona è stato il macchinista di un treno dell'alta velocità in corsa nella mattinata di ieri, mercoledì 18 ottobre. Al fine di consentire l'intervento dell'autorità giudiziaria si sono registrati ritardi fino a 40 minuti sui treni dell'Alta Velocità Firenze-Roma.

Come scrive ViterboToday, l'allarme è stato lanciato poco prima di mezzogiorno, dopodiché sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e l'autorità giudiziaria. I primi accertamenti e rilievi della scientifica sono durati circa tre ore. Solo intorno alle 14,25, infatti, è arrivato il nulla osta alla regolare corsa dei treni sulla linea Roma - Firenze. Ma ciò ha provocato rallentamenti fino a 40 minuti per ben 52 treni tra alta velocità (46) e regionali (6), oltre ad altri quattro regionali che sono stati limitati nel percorso.

Gli investigatori hanno trovato i primi resti all'altezza del primo bivio Orte - Nord. Poi, durante il sopralluogo, altri sono stati notati nei pressi di una vicina scarpata. La prima ipotesi è che la persona è stata travolta e smembrata da un treno. Ma si tratta di un suicidio o meno? E a quando risale il fatto? E a chi appartengono quei resti? Questi gli interrogativi su cui hanno iniziato a lavorare gli inquirenti.

Il fatto, stando a un'iniziale ipotesi, non sarebbe recente. Il cadavere, infatti, sarebbe in avanzato stato di decomposizione, con i vestiti, che lo ricoprivano in parte, diventati ormai brandelli. Complicata l'identificazione, anche perché non sarebbero stati trovati né documenti né effetti personali del morto.