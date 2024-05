Arrestata a Roma la "cacciatrice" di Rolex

Si nascondeva a Roma. È stata arrestata nella Capitale una 30enne romena senza dimora che i carabinieri di Padova stavano cercando invano sul territorio, perché accusata di aver sfilato i Rolex a tre uomini, raggirandoli.

Tre gli episodi contestati, tutti commessi da inizio anno, ad Abano Terme, Este e Mestre (tre comuni della provincia di Padova in Veneto) ai danni di due ultra settantenni e un commerciante 66enne che, con raggiri di vario genere, la donna agganciava abilmente per strada con la scusa di un saluto, un abbraccio, un appuntamento per poi rubare loro i Rolex da migliaia di euro che avevano al polso e dileguarsi.

Il Gip di Padova aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti della donna che ora si trova a Rebibbia.