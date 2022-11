Cacciatore scivola in un dirupo e si rompe una gamba: recuperato dai soccorritori

E' scivolato in un dirupo e si è fratturato una gamba. A vedersela brutta un cacciatore, poi tratto in salvo dai soccorritori. L'incidente è avvenuto intorno alle 8:30 di domenica mattina a Rignano Flaminio, in provincia di Roma. Sul posto è intervenuta una squadra del soccorso alpino di Roma ed i vigili del fuoco con la squadra 5A di Montelibretti, il nucleo Saf e l'elicottero Drago 139.

Stabilizzato il ferito dal personale del 118 il 64enne è stato recuperato ed elitrasportato al policlinico Gemelli di Roma. Sul posto per accertare l'accaduto sono intervenuti i carabinieri.