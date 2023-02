"Tre cacciatori sparano ai cinghiali sotto le case"

Alcuni cittadini si sono trovati faccia a faccia con tre cacciatori che, armati, erano intenti a stanare alcuni cinghiali. Incuranti del rischio a cui esponevano le persone, hanno sparato più volte a pochi metri dalle case e dalle strade. È questa la denuncia di Lav – Lega anti vivisezione – su quanto avvenuto in via Marmorale, a Bufalotta, nei giorni scorsi.

La petizione contro la caccia illegale

Dall’associazione hanno spiegato che i fatti di via Marmorale sono da ascrivere in un contesto di ‘caccia illegale’ considerato che la stagione della caccia al cinghiale è chiusa da un mese. Per questo, l’associazione ha chiesto ai militari dell’arma di indagare ed eventualmente sanzionare i responsabili. È oramai ampiamente dimostrato che sono gli stessi cacciatori ad essere i primi responsabili dell’incremento del numero di cinghiali sul territorio, la liberalizzazione introdotta dal nuovo Governo è evidentemente una prebenda offerta alla lobby venatoria ampiamente rappresentata in Parlamento nelle fila della maggioranza ma anche dell’opposizione. Presso le postazioni di Lav è possibile firmare la petizione per chiedere al Ministero dell’Agricoltura lo stop alla caccia selvaggia.

Anche i cittadini sono a rischio

Da Lav il grido d’allarme: “La caccia uccide milioni di animali ogni anno, ma ora anche i cittadini sono a rischio. Sono numerosi i casi di cacciatori che si sparano tra loro scambiandosi per cinghiali, è evidente che aprire le città alle doppiette non potrà che incrementare il numero di vittime umane”. “Un atto di intollerabile violenza verso animali e cittadini esercitato al di fuori dell’area dichiarata infetta per la Peste Suina Africana, ancor prima che abbia trovato applicazione l’emendamento “caccia selvaggia” che consente la caccia anche nelle aree protette e in città, ma che ha già contribuito a creare un clima di deregulation venatoria” ha commentato Massimo Vitturi, responsabile LAV, Animali Selvatici.