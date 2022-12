Butta la spazzatura, un ladro le ruba l'auto e la investe

Ha rubato l'auto a una donna che stava gettando la spazzatura e nella fuga l'ha investita facendola finire in ospedale. È successo ieri pomeriggio a Roma in via Ignazio Silone, al Laurentino, dove una sessantaduenne ha lasciato in strada l'auto, accesa e con le chiavi inserite, per gettare l'immondizia nei cassonetti.

Approfittando della situazione un uomo è salito in macchina e quando la donna si è accorta di quello che stava accadendo ha provato a sbarrargli la strada venendo però investita. La sessantaduenne, trasportata in codice giallo l'ospedale San Giovanni, è riuscita a dare l'allarme e l'auto, una Mercedes, è stata intercettata dai carabinieri del nucleo radiomobile in via Lanza riuscendo però poco dopo a fuggire. Il veicolo è stato poi ritrovato abbandonato dai carabinieri della compagnia dell'Eur. Ora sono in corso le ricerche per rintracciare l'uomo.