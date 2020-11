Busta con 50 euro a due operatoti di Servizi per la Mobilità: ipotesi tentativo di corruzione

Un presumibile tentativo di corruzione, immediatamente denunciato, nei confronti di due impiegati dello sportello al pubblico di Roma Servizi per la mobilità, in piazzale degli Archivi. E' quanto l'agenzia in una nota raccontando così i fatti.

"La settimana scorsa due operatori si sono visti recapitare altrettante buste, direttamente indirizzate a loro, contenenti una banconota da 50 euro", si legge. Dopo avere segnalato l'episodio ai responsabili della struttura, i lavoratori hanno immediatamente presentato denuncia alle forze dell'ordine.

"L'episodio - afferma il presidente e amministratore delegato di Roma Servizi per la Mobilità, Stefano Brinchi - conferma per l'ennesima volta l'estrema correttezza del nostro personale. Va peraltro ricordato che i nostri sistemi di gestione delle pratiche sono tecnologicamente avanzati. Ciò consente, in primo luogo, di velocizzare i servizi ai cittadini ma anche di garantire la massima trasparenza. Ogni operazione è tracciata e tracciabile proprio per assicurare il pieno e totale rispetto delle regole".