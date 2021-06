Europei a Roma, navette bus e strade chiuse: come cambia la mobilità

Roma è pronta a festeggiare il 60^ anniversario della nascita del campionato europeo e apre la 16^ edizione degli Europei 2020 che, a causa della pandemia da Coronavirus sono stati spostati a quest'anno. Venerdì andrà in scena, Italia Turchia, partita inaugurale allo Stadio Olimpico dove si giocheranno altre tre gare.

A supporto dell'evento, Roma Capitale e la Uefa hanno previsto un piano di sicurezza intorno allo stadio e, con la collaborazione di Roma Servizi per la Mobilità, è stato progettato un piano di mobilità per i tifosi che si recheranno allo Stadio e per i cittadini e turisti che si sposteranno in città nelle 4 giornate dei match.

Le navette per raggiungere l'Olimpico

Per raggiungere e rientrare dall'Olimpico è a disposizione un servizio di trasporto gratuito per i possessori di biglietto attivo da 4 ore prima e fino a 3 ore dopo le partite. I punti di prelievo delle navette sono 3: la stazione Metro A Cipro, la stazione Termini metro A e B e il parcheggio Tor di Quinto. La navetta Cipro (percorrenza 25 minuti) con direzione stadio con accesso all'interno del parcheggio della stazione metro A Cipro e in uscita dallo stadio con accesso navetta su lungotevere della Vittoria di fronte Museo dell'Arma del Genio, la navetta Termini (percorrenza 35 minuti) in direzione Olimpico con accesso all'interno del capolinea bus di fronte alla stazione Termini (piazza dei Cinquecento) e in uscita con accesso all'interno del capolinea bus di piazza Mancini (ultimo stallo lato parcheggio), e la navetta Tor di Quinto (percorrenza 15 minuti) in direzione stadio con accesso navetta in largo dell'Arma di Cavalleria e in uscita in via dei Robilant.

Le navette sono anche integrate da percorsi pedonali e ciclabili, da parcheggi e postazioni taxi e dal servizio della metropolitana con l'orario serale che sarà esteso per consentire il deflusso degli spettatori al termine delle 4 partite anche tramite il trasporto pubblico: venerdì 11 giugno, ultima partenza ore 1.30 di notte; mercoledì 16 giugno, ultima partenza ore 1.30 di notte; domenica 20 giugno, ultima partenza ore 23.30 di notte; sabato 3 luglio, ultima partenza ore 2.30 di notte.

Il perimetro intorno all'Olimpico

Il perimetro di sicurezza intorno allo Stadio Olimpico prevede la chiusura al traffico della zona circostante delimitata a nord con la chiusura al traffico del lungotevere Maresciallo Diaz altezza via Antonino S. Giuliano (aperta la sola carreggiata in direzione di via del Foro Italico); a est con la chiusura al traffico Ponte Duca D’Aosta e a sud con la chiusura al traffico del lungotevere Della Vittoria e di Piazzale Maresciallo Giardino (chiusura a Circonvallazione Clodia angolo via Durazzo).

Il perimetro sarà attivo a partire da 5 ore prima l’inizio delle partite e fino a 2 ore dopo la fine del match. I mezzi pubblici potranno continuare a transitare all’interno del perimetro (non effettuando fermata passeggeri) fino a tre ore prima il fischio di inizio. Da quel momento saranno attuate le deviazioni predisposte con Atac.

Le chiusure descritte non consentono il consueto collegamento tra Circonvallazione Clodia e la Tangenziale Est e di percorrere Lungotevere maresciallo Cadorna e Lungotevere Maresciallo Diaz, in entrambe le direzioni. Gli itinerari di deviazione prevedono l'utilizzo della Tangenziale Est piuttosto che viale dello Stadio Olimpico, via Trionfale, via della Pineta Sacchetti o alternativamente l’utilizzo della viabilità di corso di Francia piuttosto che di Viale dei Campi Sportivi oltre via del Foro Italico.

Deviazione dei percorsi bus intorno allo Stadio

Conseguenti alle chiusure stradali sul perimetro dell’area dello Stadio Olimpico sono le deviazioni di alcuni percorsi del trasporto pubblico di superficie nelle 4 giornate in cui si svolgeranno le partite.

Le deviazioni saranno attive da tre ore prima l’inizio delle partite a due ore dopo. Da 5 ore prima a 3 ore prima le linee sotto riportate potranno continuare a transitare nel perimetro di interdizione veicolare senza però poter effettuare fermata per salita e discesa passeggeri.

Le linee bus interessate sono: