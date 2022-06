Il bus Cotral si guasta, passeggeri salgono sul tetto per scendere

Un guasto, le porte del bus che non si aprono e i passeggeri rimasti bloccati all'interno che cercano e trovano una via d'uscita, ma dal tetto. È quanto successo nella mattinata di oggi, lunedì 20 giugno, sull'autobus Cotral che copre la tratta Ponte Mammolo - Tivoli, all'altezza di Settecamini. A riprendere quanto accaduto, un cittadino con il video finito e diffuso anche su Welcome To Favelas.

Dalle immagini si vede un utente sul tetto dell'autobus e altri, a bordo del mezzo. Secondo quanto apprende RomaToday da fonti Cotral, quel mezzo già in passato aveva subito un guasto simile, ossia la mancata attivazione del sistema di apertura delle porte. Da una prima ricostruzione, le porte sarebbero rimaste bloccate e prima che il sistema di sicurezza consentisse una nuova apertura, alcuni passeggeri si sono spaventati e tre di loro si sono arrampicati uscendo dal tetto del bus Cotral.

A quel punto l'autista del mezzo e un altro addetto Cotral sono riusciti ad aprire le porte e far uscire gli altri passeggeri. Un problema di pochi minuti, sottolineano dall'azienda.